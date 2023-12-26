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01:00, 26 декабря 2023Ценности

Бритни Спирс попыталась избавиться от купальника на новом видео

Бритни Спирс

Бритни Спирс. Кадр: @britneyspears

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс станцевала в откровенном образе на новом видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В размещенном ролике 42-летняя предстала в раздельном купальнике бирюзового оттенка с принтом и стразами. При этом она танцевала, пытаясь избавиться от купальника и приспуская вниз трусы с низкой посадкой. Кроме того, звезда демонстрировала свое тело.

Помимо этого, исполнительница надела широкополую соломенную шляпу и сделала макияж с акцентом на глазах. Вдобавок она распустила светлые вьющиеся волосы.

Ранее в декабре Бритни Спирс в откровенном наряде показала на камеру средний палец. В размещенном видео певица предстала в красном платье длины мини, обнажающем плечи, и широкополой вельветовой шляпе.

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      Екатерина Ештокина
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