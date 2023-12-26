Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:38, 26 декабря 2023Россия

Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

МО: корабль «Новочеркасск» получил повреждения из-за атаки украинских Су-24

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Большой десантный корабль (БДК) «Новочеркасск» был поврежден в Феодосии в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России. Характер повреждений корабля при этом не уточняется.

Удар нанесли украинские Су-24

Минобороны сообщило, что корабль был поврежден ночью 26 декабря. «Сегодня ночью в ходе отражения удара вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет в пункте базирования Феодосия получил повреждения большой десантный корабль "Новочеркасск"», — говорится в сообщении.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Средства ПВО уничтожили два самолета тактической авиации ВСУ Су-24, которые запустили ракеты, в районе населенного пункта Жовтень.

Один человек погиб при атаке ВСУ

Глава Крыма Сергей Аксенов утром 26 декабря заявил об атаке ВСУ в районе Феодосии. По его словам, территория порта была оцеплена. «На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — сообщал он.

Позже Аксенов уточнил, что в результате атаки погиб один человек, двое ранены. Он также добавил, что шесть зданий получили повреждения — в основном, выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых. «Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет», — заключил Аксенов.

Трое моряков БДК «Новочеркасск» погибли в боевых действиях в марте 2022-го

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в марте 2022 года сообщил, что в городе простились с погибшими в ходе спецоперации на Украине молодыми матросами из экипажа большого десантного корабля «Новочеркасск». «Все трое погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил, проводящих специальную военную операцию на Мариупольском направлении», — рассказал он. В числе погибших – Герман Гутько, Дмитрий Котов, Егор Толмачев.

Материалы по теме:
Армия России: численность и боеспособность. Из чего состоят Вооруженные силы России?
Армия России: численность и боеспособность.Из чего состоят Вооруженные силы России?
4 ноября 2022
Происки врагов, тайные послания и «сумасшедший Иван»: как 55 лет назад возле США затонула советская подлодка К-129
Происки врагов, тайные послания и «сумасшедший Иван»:как 55 лет назад возле США затонула советская подлодка К-129
8 марта 2023

«Новочеркасск» был спущен на воду в 1987 году, а с 1990 года корабль проекта 775 находился в консервации. В начале 2007 года БДК ввели в состав действующих сил ВМФ России.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения после атаки ВСУ. Минобороны раскрыло подробности удара по Крыму

      В России назвали цель удара ВСУ по Феодосии

      Суд освободил от наказания за злоупотребления экс-губернатора Кировской области

      На российских производителей яиц завели дело за повышение цен

      Месси пропустил свадьбу сестры жены по соображениям безопасности

      Врач рассказала о состоянии пострадавших при обстреле российского региона

      Названо число пострадавших от ударов США бойцов иракских сил ополчения

      На Украине захотели мобилизовать одноглазых и карликов

      Анна Семенович раскрыла секреты красоты

      В Германии заявили о небоеспособной армии из-за поставок оружия Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости