Директора осудят после случаев насилия в екатеринбургской спецшколе

На Урале директор спецшколы, в которой насиловали детей, предстанет перед судом

Бывший директор екатеринбургской спецшколы, где в отношении воспитанников совершалось насилие, предстанет перед судом по делу о халатности. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В ведомстве уточнили, что для виновных по данной статье предусмотрено наказание в виде обязательных работ на срок до 360 часов или исправительные работы на срок до одного года.

По данным следствия, в октябре 2022 года ряд несовершеннолетних воспитанников учреждения совершили в отношении другого противоправные действия. Обвиняемая, занимая на тот момент должность директора, не сообщила об этом в правоохранительные органы и не оказала помощь потерпевшему, в результате чего в отношении него вновь были совершены те же действия.

Ранее стало известно о побеге 16-летнего подростка, обвиняемого в сексуальном насилии над воспитанниками учреждения, из спецшколы №124 в Екатеринбурге. Его объявили в розыск.

