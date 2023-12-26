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20:32, 27 декабря 2023Забота о себе

Домохозяйка выбрала мужу дешевый подарок и столкнулась с неожиданной реакцией

Фото: Monika Stawowy / Unsplash

Домохозяйка пожаловалась на мужа, который разозлился на нее из-за дешевого подарка на Рождество. Своей историей 29-летняя женщина поделилась на форуме Reddit.

По словам женщины, она не работает по состоянию здоровья и деньги ей дает муж. Их хватает на быт и детей, но не на другие важные для нее вещи — косметику или гигиенические продукты. «На это Рождество он подарил мне 600 долларов. Я пыталась придумать подарок для него, отправилась в магазин и выбрала самую доступную для меня вещь — кроссовки за 180 долларов. Он открыл подарок в Рождество дома у его родителей, увидел кроссовки и выглядел очень, очень расстроенным, будто сейчас взорвется», — вспоминает она.

Реакция мужа оказалась неожиданной для женщины. Мужчина заявил, что жена зря потратила деньги на самый дешевый пункт из его виш-листа, и напомнил, что подарил ей 600 долларов, которые она могла потратить на то, чего он действительно хотел — игровую консоль. «При своих родителях он отчитал жену за расточительность и заявил, что она испортила ему Рождество. Потом он ушел наверх и не говорил со мной, пока мы не вернулись домой и ссора не началась заново. Он повторял, как разочарован», — пожаловалась рассказчица.

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Комментаторы поддержали женщину. «Это финансовое насилие. Вы заслуживаете денег на себя, неважно, работаете или нет, вы все-таки поддерживаете быт. И кричать на вас, особенно перед другими людьми — это тоже насилие», — написал один из пользователей форума.

Ранее психотерапевт Евгения Евтух назвала способы справляться с семейными конфликтами. Игнорирование проблем быстрее приведет к распаду семьи, чем скандал, предупредила психотерапевт.

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      Александра Лисица
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