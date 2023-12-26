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18:55, 26 декабря 2023Спорт

Головин оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

Футболист Головин назвал необходимым отъезд в европейские чемпионаты для роста

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью YouTube-каналу журналиста Нобеля Арустамяна оценил призыв главного тренера национальной сборной Валерия Карпина к подопечным уезжать в европейские чемпионаты.

Футболист назвал необходимым отъезд в европейские чемпионаты для роста. «Карпин же не говорит уезжать, убегать или что-то там. Он же имел в виду уехать, чтобы поднять свой футбольный уровень», — заявил он. Головин отказался осуждать остающихся в России игроков, посчитав, что их может привлекать зарплата.

12 сентября Карпин призвал российских игроков уезжать в европейские клубы. Он отметил, что советовал уезжать из РПЛ много раз. Тренер объяснил, что ощущает разницу между уровнем футболистов сборной, которые выступают в Европе, и теми, кто остается на родине.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в 2018 году. Трансфер обошелся французской команде в 30 миллионов евро.

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      Анастасия Борисова
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