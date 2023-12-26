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13:16, 26 декабря 2023Спорт

Игравший в РПЛ футболист стал лучшим в Лиге чемпионов по одному показателю

Игравший в РПЛ Кварацхелия стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Полузащитник итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия стал лучшим дриблером группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/2024. Об этом сообщается в аккаунте турнира в соцсети X (ранее — Twitter).

Вингер совершил 46 удачных обводок. По этому показателю он превзошел французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, который успешно шел в дриблинг 44 раза. Тройку лучших дриблеров замкнул португальский форвард «Милана» Рафаэль Леау, который обыграл соперников 36 раз.

В марте 2022-го Кварацхелия ушел из клуба Российской премьер-лиги «Рубин» и перешел в «Динамо Батуми». Летом того же года он начал выступать за «Наполи». В составе команды хавбек выиграл чемпионат страны. Также его назвали лучшим футболистом турнира в сезоне-2022/2023.

«Наполи» в нынешнем сезоне занял в своем квартете второе место на групповом этапе Лиги чемпионов. В 1/8 финала команда встретится с «Барселоной».

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      Алексей Гусев
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