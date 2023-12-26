Иностранный тренер клуба РПЛ назвал исключительное для Европы российское явление

Тренер «Краснодара» Ивич заявил, что его удивила чистота городов в России

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал исключительное для Европы российское явление. Его слова приводит «Чемпионат».

Иностранный специалист заявил, что его удивила чистота городов. «Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России», — посчитал он. Ивич поздравил с этим жителей России.

19 декабря Ивич сравнил российские стадионы с европейскими. По его мнению, стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии.

Сербский тренер работает в «Краснодаре» — лидере первой половины сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) — с января 2023 года. Ранее он возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, греческий ПАОК и английский «Уотфорд».