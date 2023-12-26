Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ньюкасл Юнайтед
1:3
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Шеффилд Юнайтед
0:0
1-й тайм
live
Лутон Таун
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
ХК Сочи
Сегодня
19:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Куньлунь Ред Стар
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
17:50, 26 декабря 2023Спорт

Иностранный тренер клуба РПЛ назвал исключительное для Европы российское явление

Тренер «Краснодара» Ивич заявил, что его удивила чистота городов в России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич назвал исключительное для Европы российское явление. Его слова приводит «Чемпионат».

Иностранный специалист заявил, что его удивила чистота городов. «Это потрясающе, это культура. Это то, что нельзя привить. Ни в одном городе Европы я не видел такой чистоты, которая есть в городах России», — посчитал он. Ивич поздравил с этим жителей России.

19 декабря Ивич сравнил российские стадионы с европейскими. По его мнению, стадионы в России лучше и современнее, чем в Англии.

Сербский тренер работает в «Краснодаре» — лидере первой половины сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) — с января 2023 года. Ранее он возглавлял «Маккаби» из Тель-Авива, греческий ПАОК и английский «Уотфорд».

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Залужный признал потерю Украиной Марьинки

      Глава СПЧ назвал запреты в сфере абортов «хаотичными случайными мерами»

      Залужный заявил об изменении стратегии ВСУ

      Покинувшая Россию звезда «Чик» рассказала о тяжелых отношениях с матерью

      У россиян появится возможность выгодно улететь в Узбекистан

      В Германии не увидели причин увеличить помощь Украине

      ФСБ совместно с таможней пресекла контрабанду более 200 госнаград СССР

      В СПЧ объяснили призыв Залужного не скорбеть из-за потери населенных пунктов

      Иностранный тренер клуба РПЛ назвал исключительное для Европы российское явление

      Тайвань расширит ограничения на поставки высокотехнологичных товаров в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости