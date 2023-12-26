В России заявили о решении проблемы «круговорота рублей»

Росфинмониторинг: экспортеры решают проблему «круговорота рублей» индивидуально

Российские экспортеры, которые столкнулись с проблемой «круговорота рублей» при обязательной продаже валютной выручки, могут решить ее в индивидуальном порядке. Об этом заявил РБК заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд.

Согласно указу президента, компании, которые обязаны продавать валютную выручку, но получают оплату за поставки в рублях, должны покупать доллары за рубежом и обменивать их в России. Такую проблему «круговорота рублей» при репатриации валютной выручки они могут решить в индивидуальном порядке через профильную комиссию при правительстве, пояснил представитель ведомства.

Ранее бизнес жаловался, что нормы возврата валютной выручки, введенные указом президента России Владимира Путина, заставляют его имитировать процесс репатриации средств. Бизнес теряет деньги на двойной конвертации и сталкивается с дополнительными сложностями, особенно если речь идет о подсанкционных компаниях, ограниченных в операциях с валютой.

По словам Негляда, в правительстве учли «сложившуюся деловую практику», и у компаний есть механизм решения проблемы «круговорота рублей».

«Для этого существует механизм межведомственной комиссии при Минфине России, которая может рассмотреть соответствующее обращение экспортера и пороговое значение изменить в каждом конкретном случае. То есть возможно принятие точечного решения в отношении конкретного экспортера», — пояснил он и добавил, что серьезных проблем с получением таких разрешений не наблюдается.

Путин подписал указ об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров 11 октября. Нормы для компаний из отраслей топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства ввели на полгода. Процент подлежащей обязательной продаже валюты установили в кабмине, а контролировать процесс обязали Росфинмониторинг.