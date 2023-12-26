Названа ведущая к разводам ошибка в отношениях

Психотерапевт Морин: упреки и поведение жертвы могут привести к разводу

Семейные ссоры и даже разводы часто случаются из-за того, что один или оба партнера входят в роль жертвы, считает психотерапевт Эми Морин. Способы определить эту разрушительную модель поведения и научиться избегать ее в отношениях она назвала Business Insider.

По словам Морин, поведение жертвы проявляется, когда человек считает, что вкладывает в семью больше усилий, чем партнер, и упрекает его в этом. Психотерапевт отметила, что иногда оба супруга ведут себя подобным образом: например, жена упрекает мужа в отсутствии помощи по дому, а супруг недоволен тем, семье не ценят его труд на работе. В итоге партнеры начинают вести между собой негласное соревнование, которое со временем может привести к ссорам и даже разводу.

Чтобы не допускать этой ошибки, супруги должны быть командой, а не соперниками, уверена психотерапевт. Если они уже создали цикл взаимных упреков и обид, то Морин предложила выполнить четыре шага, которые помогут изменить ситуацию. «Во-первых, научитесь замечать моменты, когда вы мысленно подсчитываете и сравниваете свои усилия и усилия партнера. Во-вторых, поймав себя на таких размышлениях, сделайте глубокий вдох и спросите себя: "Это действительно так?", "Что я на самом деле хочу от партнера?"» — дала совет психотерапевт.

Далее специалистка посоветовала подумать, действительно ли партнер отказался помогать или он не знал, что его помощь необходима. Если последний вариант оказался правильным и партнер не догадывается, что от него хотят, то самый верный вариант — сказать ему об этом, считает Морин. Она указала, что умение просить и принимать помощь решает множество бытовых разногласий. «Не надо жаловаться: "Смотри, какой бардак! Я буду убирать здесь всю ночь". Вместо этого скажите: "Ты можешь помочь убрать этот беспорядок?"» — заключила психотерапевт.

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