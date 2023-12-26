Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
20:38, 26 декабря 2023Забота о себе

Названа ведущая к разводам ошибка в отношениях

Психотерапевт Морин: упреки и поведение жертвы могут привести к разводу

Фото: Unsplash

Семейные ссоры и даже разводы часто случаются из-за того, что один или оба партнера входят в роль жертвы, считает психотерапевт Эми Морин. Способы определить эту разрушительную модель поведения и научиться избегать ее в отношениях она назвала Business Insider.

По словам Морин, поведение жертвы проявляется, когда человек считает, что вкладывает в семью больше усилий, чем партнер, и упрекает его в этом. Психотерапевт отметила, что иногда оба супруга ведут себя подобным образом: например, жена упрекает мужа в отсутствии помощи по дому, а супруг недоволен тем, семье не ценят его труд на работе. В итоге партнеры начинают вести между собой негласное соревнование, которое со временем может привести к ссорам и даже разводу.

Чтобы не допускать этой ошибки, супруги должны быть командой, а не соперниками, уверена психотерапевт. Если они уже создали цикл взаимных упреков и обид, то Морин предложила выполнить четыре шага, которые помогут изменить ситуацию. «Во-первых, научитесь замечать моменты, когда вы мысленно подсчитываете и сравниваете свои усилия и усилия партнера. Во-вторых, поймав себя на таких размышлениях, сделайте глубокий вдох и спросите себя: "Это действительно так?", "Что я на самом деле хочу от партнера?"» — дала совет психотерапевт.

Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

Далее специалистка посоветовала подумать, действительно ли партнер отказался помогать или он не знал, что его помощь необходима. Если последний вариант оказался правильным и партнер не догадывается, что от него хотят, то самый верный вариант — сказать ему об этом, считает Морин. Она указала, что умение просить и принимать помощь решает множество бытовых разногласий. «Не надо жаловаться: "Смотри, какой бардак! Я буду убирать здесь всю ночь". Вместо этого скажите: "Ты можешь помочь убрать этот беспорядок?"» — заключила психотерапевт.

Ранее эксперт по отношениям Мишель Элман перечислила признаки, которые говорят о супружеской неверности. По ее мнению, изменники часто без повода ведут себя виновато, у них появляются новые привычки, они быстрее раздражаются и выходят из себя.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Обломки поврежденного при атаке ВСУ корабля «Новочеркасск» сняли на видео

      Группа Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев во время сделки

      В США назвали Одессу исторически русским городом

      Психолог предостерег от интимной ошибки в начале отношений

      Партия Тимошенко отказалась голосовать за проект о мобилизации на Украине

      В меню лидеров СНГ попали сельдь под шубой и пельмени с крабом

      Обвиняемому в поставках неэффективной защиты для Крымского моста запросили срок

      Израиль лишит ООН одной привилегии

      Пассажирский самолет резко сменил курс из-за треснувшего лобового стекла

      Трое мигрантов получили сроки за изнасилование 21-летней россиянки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости