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02:00, 26 декабря 2023Забота о себе

Раскрыты проявляющиеся в праздники признаки измены

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Лайф-коуч и эксперт по отношениям Мишель Элман назвала пять признаков измены, которые явственно проявляются во время новогодних каникул. Ее слова цитирует издание Daily Mirror.

Элман отметила, что часто изменщики неосознанно выдают свою неверность поступками или словами. По ее мнению, подобные сигналы становятся очевидными на праздниках, когда люди проводят больше времени вместе. Первым таким признаком она назвала виноватое поведение без явной на то причины. Также, по словам коуча, на измену указывает, если партнер становится более раздражительным и выходит из себя быстрее обычного. Третий признак, продолжила Элман, — это необъяснимые перемены в графике или новые необычные привычки.

Кроме того, специалистка предупредила, что стоит насторожиться, если партнер нервничает, отвечая на обычные вопросы или стал тщательнее оберегать свои гаджеты — постоянно берет их в душ или в туалет.

По мнению Элман, игнорировать подобные сигналы не нужно, лучше прямо высказать подозрения и откровенно поговорить с партнером. По ее мнению, брак после неверности можно спасти и даже сделать его лучше, но для этого нужно пройти трудный период, понять причину, которая подтолкнула к измене, и выстроить новые отношения на основе доверия.

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      Екатерина Улитина
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