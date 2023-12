Названы помогающие худеть жирные продукты

Диетолог Джервасио назвала авокадо и орехи помогающими худеть продуктами

Авокадо, орехи и яйца — жирные продукты, которые, однако, помогают худеть, рассказала диетолог Кэтрин Джервасио. В комментарии для Eat This, Not That! она назвала и другие продукты, способствующие потере лишнего веса.

Специалистка сказала, что авокадо содержит полезные жиры, благодаря которым человек чувствует насыщение быстрее. К тому же, по ее словам, ученые доказали, что эти жиры ускоряют обмен веществ. При этом жирная рыба, например, лосось, также богата жирными кислотами омега-3, полезными не только для фигуры, но и для сердца.

Джервасио также порекомендовала добавить в рацион орехи и оливковое масло тем, кто хочет сохранить фигуру. Она объяснила, что орехи снижают вероятность развития ожирения, а масло богато антиоксидантами, уменьшающими воспаление, из-за которого вес может увеличиваться.

Кроме того, диетолог рассказала о плюсах сыра и яиц. Их Джервасио назвала отличным источником белка, который хорошо насыщает и обогащает организм аминокислотами, помогающими контролировать аппетит. А подходящим для похудения десертом она назвала темный шоколад, содержащий 80 процентов какао. Этот продукт, по словам специалистки, содержит мало сахара и много полезных жиров.

Ранее диетолог Майкл Мосли назвал способы избавиться от лишних калорий, набранных после новогодних застолий. Самое главное, по его словам — больше гулять.