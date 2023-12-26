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15:48, 26 декабря 2023Ценности

Парикмахер показала заполонившие вшами волосы клиентки и удивила подписчиков

Кадр: @CVILLAINNN / TikTok

Парикмахер Рэйчел Марун из Сиднея, Австралия, показала волосы клиентки, которые заполонили вши, и удивила подписчиков. Соответствующий ролик она разместила в своем TikTok.

22-летняя специалистка с никнеймом cvillainnn опубликовала видео, в котором показала процесс удаления паразитов, захвативших голову ее клиентки. Женщина крупным планом сняла насекомых и их яйца, отложенные у корней волос. «Я уже могу сказать, что это будет большая работа, поскольку живность уже поселилась там», — сообщила она.

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Затем мастер объяснила, что кондиционер для волос и гребень помогают удалить вши и справиться с проблемой. Ролик стал вирусным, набрав 1,4 миллиона просмотров. Пользователи сети не оценили видео и написали об этом в комментариях под постом.

«Я искренне считаю, что наличие вшей — это самая отвратительная вещь, которая могла случиться с кем-либо», «У меня все тело зачесалось после просмотра», «Ужасно, что я смотрю, как они двигаются», — высказались они.

Ранее в декабре врач-трихолог Галина Русакова перечислила россиянам способы сохранить качество волос зимой. В первую очередь доктор призвала интенсивно увлажнять волосы в холодное время года.

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      Екатерина Ештокина
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