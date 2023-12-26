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15:55, 26 декабря 2023Россия

Появились результаты осмотра уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки

Осмотр уколовшейся в детсаду под Москвой шприцем девочки не показал заражений

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Анализ крови шестилетней девочки из подмосковного Орехова-Зуева, уколовшейся найденным на территории детского сада инсулиновым шприцем, не показал следов заражения. Результаты осмотра стали известны «МК».

По информации издания, девочке также сделали рентген, чтобы убедиться в отсутствии части иглы в руке. Через три месяца ребенку предстоит сдать повторный анализ крови.

Писать заявление в полицию мать пострадавшей пока не собирается, сообщил портал. Если после повторного обследования выяснится, что дочь заболела, россиянка намерена обращаться в суд.

Прокуратура Московской области заявила, что взяла на контроль расследование произошедшего. В ведомстве подчеркнули, что ребенку была оказана вся необходимая медпомощь.

О том, что шестилетняя девочка, укололась найденным на территории детского сада в Орехове-Зуеве шприцем, стало известно 26 декабря. Сам инцидент произошел днем ранее. Ребенка доставили в больницу в состоянии средней тяжести с инъекционным повреждением правого запястья и кисти.

В августе в Москве десятилетняя девочка, выходя из салона каршеринга, уколола шприцем ногу. Как выяснилось, игла торчала из заднего сиденья. Экспертиза нашла внутри нее мефедрон. По факту произошедшего возбудили уголовное дело о незаконной пересылке наркотиков.

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      Константин Лысяков
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