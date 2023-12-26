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09:02, 26 декабря 2023Наука и техника

Консоль PlayStation 4 Pro признали устаревшей

Sony признала консоль PlayStation 4 Pro и PlayStation VR устаревшими гаджетами

Фото: Fabian Albert / Unsplash

Компания Sony в конце 2023 года прекратит обслуживание пользователей продвинутой консоли прошлого поколения. На это обратили внимание авторы блога Siliconera.

С 20 декабря 2023 года сервисные центры корпорации в Японии прекратят принимать в ремонт консоль PlayStation 4 Pro. Судя по всему, подобная практика будет распространяться и на весь мир. Таким образом, девайс будет признан устаревшим. Кроме того, прекратится поддержка гарнитуры виртуальной реальности PlayStation VR.

В компании уточнили, что ряд пользователей, которые не успеют оставить заявку на обслуживание девайса до конца года, смогут обратиться за помощью до 5 января. По истечении этого срока любая поддержка гаджетов будет прекращена.

Представители компании рассказали, что устройства признали устаревшими из-за отсутствия комплектующих. Sony давно не производит и не продает упомянутые приставки и аксессуары.

PS4 Pro — продвинутая версия приставки PlayStation 4 Pro — появилась на рынке в ноябре 2016 года. Оригинальную гарнитуру PlayStation VR выпустили в октябре 2016 года.

В конце декабря Sony рассказала о 50 миллионах проданных копий PlayStation 5. По подсчету журналистов The Verge, в свое время Sony продала 50-миллионную приставку PlayStation 4 всего на одну неделю быстрее.

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      Андрей Ставицкий
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