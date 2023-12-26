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12:40, 26 декабря 2023Ценности

Психотерапевт перечислил россиянам худшие подарки на Новый год

Психотерапевт Михаил Кумов призвал россиян не дарить дезодоранты на Новый год

Фото: Clint Patterson / Unsplash

Психотерапевт Михаил Кумов перечислил россиянам худшие подарки на Новый год. Соответствующий материал публикует РИАМО.

В первую очередь врач призвал отказаться от идеи дарить антивозрастные средства и дезодоранты, поскольку получатель может воспринять их как намек на недостатки внешности или неухоженность. «Не стоит дарить личные гигиенические средства, зубные нити или предметы для ухода за волосами», — уточнил он.

Помимо этого, эксперт подчеркнул, что стоит быть осторожнее с дорогостоящими презентами, которые могут создать дополнительное финансовое бремя. Неуместно дарить подобные вещи тем, чье финансовое положение вызывает неуверенность.

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Также специалист обратил внимание на подарки, которые могут вызвать стресс или беспокойство. К ним относятся, по словам Кумова, книги по самосовершенствованию или подарочные сертификаты на процедуры.

В заключение доктор посоветовал поинтересоваться индивидуальным предпочтениям человека и купить то, что будет радовать и восхищать его.

Ранее в декабре онлайн-маркетплейс Lamoda раскрыл желаемые образы россиян для встречи Нового года. Так, повышенный интерес в текущем году наблюдался на женские туфли (65 процентов), клатчи (64) и мужские рубашки (25).

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      Екатерина Ештокина
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