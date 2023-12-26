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20:02, 26 декабря 2023Спорт

Россиянин Бетербиев оценил вероятность проведения боя с Усиком

Российский боксер Бетербиев: если попросить Усика драться со мной, это возможно

Кадр: Fight Hub TV / YouTube

Российский боксер Артур Бетербиев в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV оценил вероятность проведения боя с украинцем Александром Усиком.

«Если вы попросите Усика подраться со мной, это возможно. Если он захочет драться, я никогда не скажу "нет"», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что его с Усиком разделяют две весовые категории, поэтому ему будет сложно подняться на два дивизиона и провести с ним бой.

29 января россиянин сразился с британцем Энтони Ярдом и одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде. Он защитил три титула чемпиона мира в полутяжелой весовой категории: по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO). Всего в карьере 38-летний россиянин одержал 19 побед и не потерпел ни одного поражения.

На счету Усика 21 победа в 21 поединке. Он удерживает чемпионские пояса WBO, IBF, Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе.

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      Анастасия Борисова
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