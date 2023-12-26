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11:48, 26 декабря 2023Интернет и СМИ

Российскую ведущую обманули на полмиллиона рублей

Ведущую Europa Plus TV Рони обманули на 500 тысяч рублей от лица блогерши Бони

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Мошенники обманули ведущую музыкального телеканала Europa Plus TV и радиостанции Europa Plus Ирину Рони на 500 тысяч рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Злоумышленники написали Рони от лица ее подруги, блогерши и ведущей Виктории Бони. Мошенники попросили ее срочно перевести полмиллиона рублей. Рони сразу же согласилась и отправила деньги.

Через несколько минут российская ведущая заметила, что переписка со злоумышленниками, выдававшими себя за Боню, была удалена. Узнав, что на самом деле подруга не просила ее переводить деньги, Рони обратилась в полицию.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук отдала мошенникам 5 миллионов рублей. Злоумышленники попросили у Пинчук деньги под видом инвестиции в прибыльный проект. Она отдала неизвестным сумму наличными. Впоследствии звезда телешоу поняла, что ее деньги оказались в руках у мошенников, и обратилась в полицию.

До этого бывшего заместителя главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергея Бунтмана обманули телефонные мошенники. Он отдал им более миллиона рублей.

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      Мария Большакова
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