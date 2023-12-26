Ученые в США создали капсулы для снижения аппетита посредством вибраций

SA: разработаны виброкапсулы для похудения, снижающие потребление пищи на 40 %

Ученые в США разработали таблетки для снижения аппетита посредством вибраций. Эти виброкапсулы для приема внутрь способствуют похудению, сокращая потребление пищи на 40 процентов, следует из материалов исследования, опубликованного Science Advances (SA).

Когда желудок растягивается во время приема пищи, в мозг человека через блуждающий нерв поступает сигнал, после чего возникает чувство насыщения. Вибрации от таблеток, созданных учеными, воздействуют на те же рецепторы, заставляя мозг думать, что человек сыт, если принять их за 20 минут до еды.

Размером капсула схожа с обычной таблеткой с поливитаминами, в ней есть небольшая батарейка из оксида серебра. При контакте с желудочной кислотой электронная цепь, активирующая вибрации, замыкается, энергии хватает на 30 минут. После этого капсула выходит из организма естественным путем в течение четырех-пяти дней, как показали эксперименты на животных.

Также ученые выяснили, что использование виброкапсулы повлияло на увеличение уровней гормонов С-пептида, пептида YY и ГПП-1, которые способствуют работе пищеварения и вызывают сытость. В то же время гормон грелий, отвечающий за чувство голода, оказался понижен. Другие аналогично воздействующие на гормональный фон препараты, в отличие от новой разработки, имеют большой список побочных эффектов.

Ранее диетолог Тара Шмидт оценила правило «30-30-30» (завирусившийся метод предполагает употребление 30 граммов белка в течение 30 минут после пробуждения, а затем 30 минут упражнений низкой интенсивности) для похудения. По ее словам, подход может положительно повлиять на организм, но все зависит от начального уровня.