Журналист Боуз призвал украинцев не погибать за лихорадочную мечту Зеленского

Украинцам не стоит идти на фронт и погибать за амбиции президента Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена, исполняя их мечту. К этому призвал в своем аккаунте в соцсети X ирландский журналист Чей Боуз.

«Что, если вы решите, что предпочитаете не умирать за лихорадочную мечту Зеленского и Байдена о НАТО и ЕС? Они (военкомы. — Прим. «Ленты.ру».) просто скажут: "Хорошо". Верно?"» — иронично прокомментировал журналист недавнее заявление Минобороны Украины.

24 декабря глава Минобороны Украины Рустем Умеров признал, что демобилизации не будет до конца конфликта с Россией. По его словам, власти работают над данным вопросом и юридически, и законодательно, и технически. Также он заявил о намерении мобилизовать уехавших из страны граждан и пригрозил санкциями украинцам, которые не захотят возвращаться на родину для службы в армии.

