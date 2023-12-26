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12:50, 26 декабря 2023Россия

Водитель автобуса вернул домой потерявшуюся российскую школьницу

В Омске водитель автобуса вернул домой потерявшуюся десятилетнюю школьницу

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Омске водитель автобуса вернул домой потерявшуюся десятилетнюю школьницу. Об этом сообщает городской портал Ngs55.ru.

Россиянин Руслан Сагинов заметил на конечной остановке своего маршрута девочку. Девочка в слезах рассказала мужчине, что проспала свою остановку, а с родными связаться не может, поскольку у нее разрядился телефон. Тогда водитель пустил школьницу в салон автобуса, напоил горячим чаем и вызвал полицию. Сотрудники приехали с отцом девочки, который забрал ее домой.

Компания-перевозчик пообещала наградить водителя. Благодарность выразил и мэр Омска Сергей Шелест. Он также распорядился премировать мужчину.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге россиянин с ребенком на руках набросился на водителя автобуса, запретившего ему сесть на место кондуктора.

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      Анна Щербакова
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