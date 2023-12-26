Володин увидел в протестах Сербии попытки США и ЕС организовать госпереворот

Спикер ГД Володин увидел в протестах в Сербии попытки США организовать переворот

Спикер Государственной Думы (ГД) Вячеслав Володин увидел в протестах Сербии попытки США и Евросоюза (ЕС) организовать государственный переворот. Свой комментарий по ситуации он опубликовал в Telegram-канале.

По его мнению, как только Вашингтону и Брюсселю «не удается в других государствах привести к власти своих марионеток», они действуют по одному и тому же сценарию.

«Из США и Евросоюза звучат заявления о нарушениях на выборах и непризнании их итогов, извне раскачивается ситуация, людей выводят на улицу, организуются попытки госпереворота», — написал спикер Госдумы.

Он допустил, что с подобными вызовами может столкнуться любое государство, которое стремиться отстаивать интересы своих граждан.

Володин призвал действующие власти Сербии защищать волю народа и выбор большинства. «Что бывает в противном случае — всем хорошо известно: страны может не стать», — пояснил российский политик.

Спикер Госдумы напомнил, что представители Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) участвовали в качестве наблюдателей на выборах в Сербии и не зафиксировали нарушений.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков указал на попытки спровоцировать беспорядки в Сербии из-за рубежа.

Вечером 24 декабря протестующие против итогов выборов в Белграде из оппозиционного блока «Сербия против насилия» перекрыли столичные улицы. Они попытались штурмом взять здание городского собрания, повредили двери и окна. Полиция применила слезоточивый газ, демонстранты, в свою очередь, забросали силовиков камнями и бутылками. Правоохранителям удалось разогнать протест. Тогда президент республики Александр Вучич сообщил о задержании 35 человек.