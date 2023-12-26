Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:29, 26 декабря 2023Забота о себе

Врач предупредила об опасности дыхания ртом

Ортодонт Ксения Пушкина рассказала, что дыхание ртом может быть опаснее курения

Фото: illustrissima / Shutterstock / Fotodom

Дыхание ртом может приводить к опасным последствиям, предупредила ортодонт Ксения Пушкина. О том, почему этот способ дыхания негативно влияет на здоровье, врач рассказала в беседе с «Газетой.Ru».

«Ротовое дыхание вреднее, чем курение. Можно подумать, что дышать ртом опасно для нашего организма потому, что внутрь, в дыхательные пути, попадает холодный воздух. Но дело в том, что так мы лишаем себя самой естественной защиты — монооксида азота. Это вещество организм вырабатывает только тогда, когда мы дышим носом», — отметила Пушкина.

Врач объяснила, что монооксид азота — это своеобразный фильтр от бактерий и вирусов, который обеспечивает проникновение кислорода во все клетки организма. Кроме того, при выдохе организм теряет много углекислого газа, концентрация которого также важна для достаточного поступления в организм кислорода. Таким образом, при дыхании ртом человек в итоге получает меньше кислорода, чем при дыхании носом.

Материалы по теме:
По зубам Древние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
По зубамДревние римляне чистили их мочой, а майя украшали самоцветами
6 февраля 2018
Челюсть отвисла Откуда у советских людей страсть к золотым зубам
Челюсть отвислаОткуда у советских людей страсть к золотым зубам
13 февраля 2018

Кроме того, дыхание ртом может вызывать изменение прикуса, развитие ночного апноэ, хроническую заложенность носа, провоцировать появление лишнего веса, второго подбородка, сутулости и нарушения концентрации внимания, а также аденоидов, тонзиллитов и пробок в миндалинах, заверила врач.

Ранее стоматолог Валентина Генейко рассказала о пользе поцелуев для здоровья. По ее словам, обмен миллионами бактерий при поцелуях улучшает иммунитет.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину об ударе по Феодосии и повреждении корабля «Новочеркасск»

      В Рособрнадзоре рассказали о следящей за выпускниками на ЕГЭ нейросети

      В Верховной Раде объяснили потребность в мобилизации еще полумиллиона человек

      Не допущенным до Олимпиады-2024 россиянам начали выплачивать компенсации

      Экс-глава разведки Сербии поблагодарил Россию

      Врач предупредила об опасности дыхания ртом

      Минобороны в январе обсудит обозначенные Путиным приоритеты

      Шойгу высказался об уровне поддержки СВО жителями России

      Круизный лайнер с россиянами застрял в порту при отплытии в Турцию

      МИД России напомнил о зверствах Великобритании против ирландцев

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости