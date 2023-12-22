Врач рассказала о пользе поцелуев для здоровья

Поцелуи полезны для здоровья зубов и полости рта, заявила стоматолог-терапевт сети стоматологий «Дантистофф» Валентина Генейко. В комментарии для «Ленты.ру» врач объяснила, как именно они воздействуют на организм.

Стоматолог рассказала, что во время поцелуя люди обменивают слюной, содержащей микроорганизмы, ферменты и различные микроэлементы. Таким образом полость рта обогащается полезными бактериями, которые есть в слюне партнера. Это в свою очередь помогает укрепить местный иммунитет.

Также рецепторы на губах реагируют при прикосновении, мозг подает сигнал в эндокринные органы, и в кровь попадают гормоны счастья и удовольствия — окситоцин, дофамин и эндорфин. К тому же поцелуи заставляют сердце биться и гонять кровь по мелким сосудам быстрее, что полезно для здоровья Валентина Генейко стоматолог

Врач напомнила: чтобы поцелуи были не только приятны, но и полезны, нужно следить за состоянием полости рта. «Необходимо дважды в день чистить зубы не только щеткой и пастой, но и зубной нитью, и ирригаторами. Также, чтобы уменьшить количество вредных микроорганизмов, необходимо использовать скребок для языка», — подвела итог Генейко.

Ранее стоматолог Магомед Дахкильгов рассказал, как правильно чистить зубы. Он отметил, что в этом процессе важную роль играют правильно подобранная щетка и выверенные движения ей.