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11:38, 26 декабря 2023Россия

Полковник рассказал подробности об атакованном в Феодосии корабле

Полковник Матвийчук: атакованный «Новочеркасск» перевозит военных и технику

Фото: Сергей Мальгавко / РИА Новости

Корабль «Новочеркасск», атакованный Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Феодосии, используется для перевозки личного состава, а также военной техники. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Это большой десантный корабль, он предназначен для перевозки личного состава морской пехоты и техники. Возможно, во время атаки он осуществлял патрулирование или стоял в доке, где производились ремонтные работы. Я считаю, что был какой-то наводчик на берегу, попадание неслучайно. Либо диверсионная группа передала координаты корабля», — сказал Матвийчук.

Военный подчеркнул, что «Новочеркасск» представляет для флота ценность, поэтому удар по нему хоть и не критичен, но крайне неприятен для России.

Ранее в Минобороны сообщили, что «Новочеркасск» получил повреждения в Феодосии при атаке ВСУ на Крым. По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались ударить по полуострову при помощи авиационных управляемых ракет.

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Глава Крыма Сергей Аксенов уточнил, что в результате атаки погиб один человек, двое ранены. Он также добавил, что шесть зданий получили повреждения — в основном, выбиты окна. Шесть человек были эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых.

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