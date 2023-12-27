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09:00, 27 декабря 2023Россия

11-летний петербургский школьник оказался в больнице после прыжков на батуте

В Петербурге школьник оказался в больнице с травмами после прыжков на батуте

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге 11-летний школьник оказался в больнице с травмами после прыжков на батуте. Об этом сообщила «Фонтанка».

По информации издания, 23 декабря мальчик проводил время в одном из развлекательных центров в Красногвардейском районе Северной столицы. Во время прыжков на батуте он упал и лишь три дня спустя в полной мере ощутил последствия.

Врачи поставили ребенку диагноз, который обычно предполагает лечение продолжительностью в несколько месяцев. Состояние пациента оценили как средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в Уфе мужчина проломил голову на горке 11-летнему мальчику, обидевшему его сына. Несовершеннолетнего отвезли в больницу, он пролежал там около недели. Мать школьника написала заявление в полицию.

Еще раньше житель Нижегородской области напал на сотрудника скорой помощи и избил его до сотрясения мозга.

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      Анна Щербакова
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