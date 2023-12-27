Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова снялась в наряде с откровенным декольте. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео 40-летняя исполнительница примерила длинное блестящее платье длины миди с капюшоном, обшитое пайетками. При этом она продемонстрировала глубокий вырез в области груди, который частично обнажал ее грудь.

Помимо этого, звезда надела белые сапоги на высоком каблуке и шубу с широким воротом. В качестве аксессуаров она выбрала массивное ожерелье на шею. «На душе морозы», — подписала Седокова ролик.

Ранее в декабре Седокова примерила прозрачный наряд и снялась в откровенной позе. Звезда присела спиной к камере, обернувшись назад. Кроме того, она также надела длинные серые сапоги из блестящего материала.