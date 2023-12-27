Автор миллиардного иска к Ивлеевой призвал ее извиниться перед бойцами СВО

Актер Иншаков заявил, что Ивлеевой нужно просить прощения у бойцов СВО

Один из авторов коллективного иска к блогерше Анастасии Ивлеевой на один миллиард рублей, актер и продюсер Александр Иншаков заявил, что ей нужно извиниться перед бойцами специальной военной операции (СВО). Его слова передает канал «360».

«Не собираюсь я ни слушать ее извинений, ни прощать. Ей нужно обратиться к людям, народу, ребятам, бойцам [СВО], инвалидам. Вот у них надо просить прощения. Если они поймут, может быть, ей будет легче жить», — призвал Иншаков.

Во вторник, 26 декабря, суд Москвы принял коллективный иск к Ивлеевой на один миллиард рублей. Иншаков составил его вместе с адвокатом. Актер и присоединившиеся к иску участники потребовали от блогерши указанную сумму, чтобы перечислить ее в фонд поддержки бойцов СВО «Защитники Отечества».

21 декабря военные, находящиеся в зоне спецоперации, высказались о голой вечеринке. Они заявили, что подобные мероприятия развращают молодежь, когда сами они находятся на передовой, защищая Россию.

Вечеринка Ивлеевой в московском ночном клубе длилась два дня. В первый день ее посети артисты российской эстрады и другие звезды шоу-бизнеса. Фото и видео с мероприятия попали в сеть и вызвали общественное возмущение.

