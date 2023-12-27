Ограничения на поставки автомобилей из Южной Кореи в Россию оценили

«Дром»: ограничения экспорта машин из Южной Кореи не скажутся на авторынке РФ

Новые ограничения на поставки автомобилей, введенные Южной Кореей, почти не скажутся на российском рынке. Последствия запрета, введенного корейскими властями, оценили эксперты «Дром», их слова приводит РИА Новости.

Ранее министерство торговли промышленности и энергетики Республики Корея расширило перечень продукции, запрещенной к экспорту в Россию и Белоруссию. В список попали в том числе легковые автомобили с рабочим объемом двигателя более двух тысяч кубических сантиметров. Ранее в нем числились машины стоимостью более 50 тысяч долларов. Новый список начнет действовать с января 2024 года.

По словам аналитиков, многие модели, которые попали под ограничения, стали недоступны россиянам еще в августе после индексации утилизационного сбора. Для таких моделей, как Hyundai Palisade, Hyundai Staria, Kia Mohave, Kia Carnival с 3,5-литровым двигателем, его размер вырос до 1,2 миллиона рублей, из-за чего автомобили стало невыгодно ввозить в Россию.

«Эти автомобили продают преимущественно московские дилеры — южнокорейские санкции затронут в первую очередь столичный авторынок. Меньше всего ограничения коснутся рынка Дальнего Востока, где корейские авто не пользуются большой популярностью. И санкции, и выросшие ставки утильсбора приведут к тому, что корейские машины с объемом двигателя свыше двух литров перестанут поставлять в Россию» — отметил представитель «Дрома».

В 2023 году на складах в России стали скапливаться китайские машины. За девять месяцев запас нераспроданных автомобилей брендов достиг 175 тысяч. По словам исполнительного директора агентства «Автостат» Сергея Удалова, за это время было продано 406,5 тысячи китайских машин, в то время как ввезено 428,5 тысячи, а собрано на автозаводах внутри страны (Haval, «Автотор») 153,4 тысячи. Показатели выросли в 4,8 раза, 3,8 раза и 6,6 раза соответственно.

Также к концу 2023 года на дилерских и дистрибьюторских складах в России скопилось в общей сложности более 11 тысяч седельных тягачей и 6,5 тысячи самосвалов китайского производства. Однако запасы планируют распродать до весны 2024 года.