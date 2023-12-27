Дед объявленного в розыск шпажиста объяснил его отъезд в США

Дед объявленного в розыск шпажиста Гришин: Сергей Бида уехал в США для операции

Двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, дед объявленного в розыск шпажиста Сергея Биды, объяснил отъезд внука в США. Его слова приводит RT.

«Сергей — очень патриотично настроенный человек, и просто так какие-то шаги предпринимать бы не стал», — подчеркнул Гришин. Он пояснил, что внук уехал из страны для того, чтобы провести операцию. По словам родственника, Бида предоставил справки в Росгвардию.

МВД России объявило в розыск российских фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида, уехавших в США. Они проходят фигурантами по статье 337 УК РФ («Самовольное оставление части или места службы»). Спортсменам грозит до десяти лет лишения свободы.

Сергей и Виолетта Бида являлись действующими офицерами Российской армии, когда в 2023 году самовольно выехали в США для переезда в Калифорнию. Он числился в московском «Динамо» и имел звание прапорщика Росгвардии, а она была действующей военнослужащей Минобороны в столичном ЦСКА.