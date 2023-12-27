Девушка услышала треск в ухе и сделала неприятное открытие

The Sun: в ухе 30-летней Люси Уайлд обнаружили живого паука и его гнездо

Учительница младших классов из города Сейла (Великобритания) почувствовала сильную боль в ухе и обнаружила там живого паука, который успел сплести себе гнездо. Историю о неприятной медицинской находке публикует The Sun.

30-летняя Люси Уайлд вспоминает, что сначала она услышала треск в правом ухе, который не прекращался, позже появилась сильная боль. По словам девушки, она обратилась к врачу, тот прописал ей лекарство от инфекции, которое не помогло. «Тогда я решила сама посмотреть, что происходит с ухом и вставила микрокамеру. Когда я увидела изображение, я была в полном ужасе. Я понятия не имела, что это такое», — рассказала Уайлд о сделанном открытии.

По словам женщины, она вновь обратилась в больницу, на этот раз ее осмотрели внимательнее и обнаружили в ушном канале паучье гнездо и паука размером с ноготь на мизинце. Уайлд утверждает, что операция была очень болезненной, ее даже вырвало от боли и отвращения. «Лучше бы я еще раз родила», — описала свои впечатления учительница.

Кроме того, проживание паукообразного в ухе вызвало у девушки сильную инфекцию, из-за которой ей пришлось несколько дней провести в больнице, а дома продолжить прием лекарств.

Ранее сообщалось, что американские врачи обнаружили в кишечнике 63-летнего мужчины живую жужжащую муху. По словам, пациента он не испытывал никаких неприятных симптомов и не знал, как насекомое могло попасть в его внутренности.