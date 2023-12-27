Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:37, 27 декабря 2023Забота о себе

Девушка услышала треск в ухе и сделала неприятное открытие

The Sun: в ухе 30-летней Люси Уайлд обнаружили живого паука и его гнездо

Фото: Unsplash

Учительница младших классов из города Сейла (Великобритания) почувствовала сильную боль в ухе и обнаружила там живого паука, который успел сплести себе гнездо. Историю о неприятной медицинской находке публикует The Sun.

30-летняя Люси Уайлд вспоминает, что сначала она услышала треск в правом ухе, который не прекращался, позже появилась сильная боль. По словам девушки, она обратилась к врачу, тот прописал ей лекарство от инфекции, которое не помогло. «Тогда я решила сама посмотреть, что происходит с ухом и вставила микрокамеру. Когда я увидела изображение, я была в полном ужасе. Я понятия не имела, что это такое», — рассказала Уайлд о сделанном открытии.

По словам женщины, она вновь обратилась в больницу, на этот раз ее осмотрели внимательнее и обнаружили в ушном канале паучье гнездо и паука размером с ноготь на мизинце. Уайлд утверждает, что операция была очень болезненной, ее даже вырвало от боли и отвращения. «Лучше бы я еще раз родила», — описала свои впечатления учительница.

Кроме того, проживание паукообразного в ухе вызвало у девушки сильную инфекцию, из-за которой ей пришлось несколько дней провести в больнице, а дома продолжить прием лекарств.

Материалы по теме:
Как навсегда избавиться от клопов в квартире? Самые эффективные способы борьбы с клопами в домашних условиях
Как навсегда избавиться от клопов в квартире?Самые эффективные способы борьбы с клопами в домашних условиях
29 июня 2023
Симптомы и лечение лихорадки денге. Насколько лихорадка денге опасна для России?
Симптомы и лечение лихорадки денге.Насколько лихорадка денге опасна для России?
28 июля 2023
Как самостоятельно избавиться от блох в квартире? Эффективные средства, чтобы избавиться от блох в доме раз и навсегда
Как самостоятельно избавиться от блох в квартире?Эффективные средства, чтобы избавиться от блох в доме раз и навсегда
29 июля 2023

Ранее сообщалось, что американские врачи обнаружили в кишечнике 63-летнего мужчины живую жужжащую муху. По словам, пациента он не испытывал никаких неприятных симптомов и не знал, как насекомое могло попасть в его внутренности.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Минобороны раскрыло статистику по мобилизованным россиянам. Среди них есть и те, кто не служил в армии

      Тимошенко призвала отправить на фронт силовиков

      В Израиле заявили о готовности реализовать первый этап плана Египта по Газе

      Мировые цены на рис установили новый рекорд

      Российская стилистка назвала главные тренды на зиму

      Ветер начал сдувать людей в российском регионе

      В находящейся под санкциями стране оценили темпы экономического роста

      Больных раком россиян вынудили справлять нужду в ведро

      В Москве мужчина необычно покинул корпоратив и остался должен стоматологии

      На Украине под угрозой оказались пенсии и зарплаты бюджетников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости