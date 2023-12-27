Адвокат высказалась о судьбе миллиардного иска к Ивлеевой

Адвокат Власова назвала малоперспективным миллиардный иск к Ивлеевой

Судьба коллективного иска о взыскании с российской блогерши Анастасии Ивлеевой компенсации морального вреда в размере 1 миллиарда рублей с юридической точки зрения малоперспективна, считает председатель коллегии адвокатов «Власова и партнеры» Ольга Власова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

«К сожалению, не видя текст самого иска, очень трудно понять, о группе каких лиц, в смысле статьи 244.20 ГПК РФ, идет речь и какое личное неимущественное право этих лиц нарушено, либо какое посягательство на какое именно нематериальное благо совершено именно и конкретно самой Ивлевой», — высказалась адвокат.

Власова напомнила, что, согласно статье 151 ГК РФ, моральный вред подлежит компенсации только в случаях, предусмотренных законом.

«В прессе упоминалось, что истцы якобы утверждают, что нарушены их нравственные и религиозные чувства, но пока не ясно, каким именно образом они нарушены и в чем именно состояло это нарушения, наконец представителями какой именно религиозной конфессии они являются и чем это подтверждается. Да и вопрос определения размера подлежащего компенсации пострадавшему морального вреда — это всегда вопрос сугубо индивидуальный, в каждом конкретном случае суду необходимо учитывать особенности личности каждого пострадавшего», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

Как это не печально, скорее всего, этот иск — это всего лишь хайп на хайпе, что особенно печально — не только на хайпе Ивлевой, а на имени участников СВО, что еще более отвратительно, чем сама вечеринка Ольга Власова адвокат

Налоговую проверку, которая началась в отношении Ивлеевой, в свете последних событий, адвокат сочла намного более перспективной. «Было бы неплохо провести налоговые проверки и в отношении остальных участников вечеринки на предмет правильности уплаты ими налогов, а там глядишь и не надо было бы 1 миллиард жертвовать на СВО», — подытожила она.

Ранее актер, продюсер Александр Иншаков вместе с Александром Трещевым составили коллективный иск к Ивлеевой. Его подписали 23 человека. Истцы потребовали взыскать с блогерши миллиард рублей и перечислить его в фонд участников спецоперации «Защитники Отечества». Кроме того, члены инициативной группы хотят лишить Ивлееву возможности сниматься в рекламе и проводить собственные мероприятия.

Вечеринка Ивлеевой прошла 20 и 21 декабря в московском ночном клубе «Мутабор». 20 декабря на мероприятие пришли звезды российского шоу-бизнеса. Дресс-код первого дня предполагал минимум одежды. Фото и видео с праздника попали в интернет и вызвали волну возмущения.