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15:22, 27 декабря 2023Бывший СССР

МИД Грузии призвал мировое сообщество отреагировать на передачу госдачи Абхазией

МИД Грузии призвал мир отреагировать на передачу России госдачи в Абхазии

Фото: Welaskesi / Wikimedia

Мировое сообщество должно отреагировать на передачу России госдачи «Пицунда» Абхазией. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии обращается к международному сообществу, чтобы оно должным образом оценило очередной незаконный шаг, направленный Российской Федерацией в сторону посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии», — говорится в заявлении ведомства. По мнению властей Грузии, ратифицированное соглашение о передаче России госдачи «не имеет юридической силы».

27 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации документа. Перед этом соглашение было утверждено парламентом республики. Противники документа объявляли о бессрочной акции протеста, которая проходила около здания парламента. Оппозиция требовала исключения из повестки заседания вопроса о ратификации соответствующего межправсоглашения.

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      Кристина Есикова
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