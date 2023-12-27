МИД Грузии призвал мировое сообщество отреагировать на передачу госдачи Абхазией

МИД Грузии призвал мир отреагировать на передачу России госдачи в Абхазии

Мировое сообщество должно отреагировать на передачу России госдачи «Пицунда» Абхазией. С таким призывом выступило Министерство иностранных дел (МИД) Грузии.

«Министерство иностранных дел Грузии обращается к международному сообществу, чтобы оно должным образом оценило очередной незаконный шаг, направленный Российской Федерацией в сторону посягательства на суверенитет и территориальную целостность Грузии», — говорится в заявлении ведомства. По мнению властей Грузии, ратифицированное соглашение о передаче России госдачи «не имеет юридической силы».

27 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал закон о ратификации документа. Перед этом соглашение было утверждено парламентом республики. Противники документа объявляли о бессрочной акции протеста, которая проходила около здания парламента. Оппозиция требовала исключения из повестки заседания вопроса о ратификации соответствующего межправсоглашения.