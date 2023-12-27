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17:46, 27 декабря 2023Культура

Моргенштерн в шутливой форме извинился за голую вечеринку Ивлеевой

Моргенштерн извинился за голую вечеринку Ивлеевой, на которой не присутствовал

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) извинился за голую вечеринку телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой, на которой не присутствовал. Видео с извинениями он опубликовал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Хотел бы принести искренние извинения всем от лица нашего шоу-бизнеса, от лица моих коллег. Я патриот своей страны и считаю, что в такое время мероприятие подобного характера просто неуместно», — сказал артист.

Помимо этого, исполнитель в шутливой форме заявил, что его звали на вечеринку, однако он отказался от участия, а также призвал одеваться теплее.

В ноябре артист признался в том, что скучает по России и хочет вернуться в страну.

Ранее российский актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, который после начала специальной военной операции на Украине покинул Россию, назвал извинившихся за голую вечеринку артистов «чушпанами».

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      Анастасия Астахова
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