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16:58, 27 декабря 2023Культура

Актер Назаров назвал извинившихся за голую вечеринку артистов «чушпанами»

Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников голой вечеринки «чушпанами»
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Российский актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, который после начала специальной военной операции (СВО) на Украине покинул Россию, рассказал стихотворение про артистов, которые извинились за участие в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Видео со стихом он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист признался, что испытывает стыд за принесших извинения звезд.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — заявил звезда сериала «Кухня».

Ранее стало известно, что российские эстрадные певцы Филипп Киркоров и Дима Билан публично извинились за участие в голой вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор».

Помимо них извинения принесли телеведущая Ксения Собчак, а также организатор мероприятия Анастасия Ивлеева.

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      Анастасия Астахова
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