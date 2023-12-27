Актер Назаров назвал извинившихся за голую вечеринку артистов «чушпанами»

Дмитрий Назаров назвал извинившихся участников голой вечеринки «чушпанами»

Российский актер и звезда сериала «Кухня» Дмитрий Назаров, который после начала специальной военной операции (СВО) на Украине покинул Россию, рассказал стихотворение про артистов, которые извинились за участие в голой вечеринке ведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой. Видео со стихом он опубликовал в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист признался, что испытывает стыд за принесших извинения звезд.

«Обжигает стыд испанский. Извинились без вины. Это же не по-пацански, значит все вы чушпаны», — заявил звезда сериала «Кухня».

Ранее стало известно, что российские эстрадные певцы Филипп Киркоров и Дима Билан публично извинились за участие в голой вечеринке блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой под названием Almost naked («Почти голый»), которая состоялась в московском клубе «Мутабор».

Помимо них извинения принесли телеведущая Ксения Собчак, а также организатор мероприятия Анастасия Ивлеева.