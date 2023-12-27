Назван повышающий сексуальную привлекательность мужчин и женщин фактор

Большинство мужчин и женщин считают, что диплом о высшем образовании повышает сексуальную привлекательность потенциальных партнеров. Об этом неожиданном преимуществе в постели сообщило Daily Mail со ссылкой на результаты опроса пользователей сайта знакомств FindingTheOne.com.

Вопросе приняли участие 1500 мужчин и женщин, зарегистрированных на сайте знакомств для тех, кто переживает тяжелое расставание. Результаты показали, что 59 процентов считают потенциальных партнеров с высшим образованием более сексуально привлекательными по сравнению с претендентами без университетского диплома. Кроме того, 65 процентов заявили, что выпускники высших учебных заведений лучше занимаются сексом, а 84 процентов посчитали их более приятной компанией.

Эксперт по отношениям Сильвия Линзалоне назвала результаты опроса ожидаемыми и объяснила, что участников привлекает не наличие образования, а ум потенциальных избранников. «Интеллект всегда возбуждал как мужчин, так и женщин», — отметила специалистка. Она добавила, что людей с высшим образованием обычно считают более подходящими вариантами для длительных отношений, поскольку они лучше умеют решать конфликты, и могут использовать навыки анализа в отношениях.

При этом Линзалоне подчеркнула, что отсутствие диплома о высшем образовании не является признаком плохого партнера. Она подчеркнула, что в действительности связь между умственным и эмоциональным интеллектом так и не была найдена.

Ранее сексолог, психотерапевт Андрей Булах назвал мифом утверждение, что все мужчины изменяют. Он заявил, что склонность менять партнеров или изменять им зависит не от пола, а от половой конституции.