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20:34, 27 декабря 2023Спорт

Названы топ-5 упражнений для плеч

Фото: engin akyurt / Unsplash

Издание Men's Fit назвало топ-5 упражнений для проработки плеч.

Начать предлагается с подъема гантелей от плеч вверх в положении сидя. Затем можно выполнить разведение гантелей в стороны стоя. Еще одно упражнение с гантелями — махи в стороны в наклоне.

Также в материале посоветовали делать армейский жим со штангой стоя. «С силой жмите штангу вверх до полного выпрямления рук, затем плавно возвращайтесь в исходное положение», — описана техника выполнения упражнения. Наконец, для проработки плеч советуется делать классические подтягивания.

Ранее фитнес-тренер Ксения Шульга дала советы для стройности ног. Она рекомендовала делать большое количество повторений с небольшими весами, от 30 раз на подход.

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