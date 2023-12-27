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13:41, 27 декабря 2023Россия

Иммунолог рассказал о появлении более заразного варианта коронавируса

Иммунолог Крючков рассказал о большей заразности нового варианта коронавируса

Фото: Unsplash

Вариант коронавируса JN.1 — потомок штамма «пирола», от своего предшественника он отличается большей заразностью. При этом летальность и патогенность, вероятнее всего, не изменились. JN.1 представляет особенный интерес для специалистов. Об этом «Ленте.ру» рассказал иммунолог Николай Крючков.

«JN.1 — это постпирольный подвариант, вызывающий набольший интерес специалистов. Он не сильно отличается от своего предшественника, но определенные изменения все же есть. Вероятнее всего, JN.1 наиболее перспективен в плане доминирования. В мире он распространяется уже несколько месяцев, в России выявляли заражение. Правда, пока он составляет мизирный процент от общей заболеваемости, но, с моей точки зрения, она будет быстро расти», — сказал имуунолог.

JN.1, по словам иммунолога, не имеет больших отличий от пиролы, изменилась только заразность. Это, как он объяснил, обусловлено тем, что ранее выработанный специфический иммунитет оказывается не так эффективен в случае нового варианта вируса.

«Нельзя точно сказать, на сколько выросла заразность — для этого нужно время. Кардинального скачка, видимо, не произошло, но линия выделилась в сторону еще большей скорости распространения», — заключил Крючков.

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Ранее ответвление варианта коронавирусной инфекции «пирола» JN.1 было классифицировано Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) как вариант, который представляет интерес. Эксперты подчеркнули, что данное ответвление на глобальном уровне не несет серьезный дополнительный риск для здравоохранения.

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      Наталия Белова
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