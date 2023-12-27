Пенсионерка не перенесла ошибочно начисленной ей суммы за оплату услуг ЖКХ

Пенсионерка попала в реанимацию из-за ошибочно высокого счета за воду

Пенсионерка попала в реанимацию из-за ошибки коммунальщиков — ей по ошибке начислили слишком высокую сумму за оплату услуг ЖКХ. Об этом сообщил телеканал RaiNews24.

Инцидент произошел с 88-летней пенсионеркой по имени Катерина Джовинаццо из итальянского города Кампороссо. Виновником случившегося стала компания Iren, которая осуществляет поставку воды в ее квартиру. Квитанция с неверным счетом за оплату ЖКУ пришла женщине в начале декабря. После того как итальянка сначала увидела, что сумма ее задолженности за воду якобы составляет 15 тысяч евро (более 1,5 миллиона рублей по актуальному курсу), а затем узнала, что ее банк уже выплатил половину от начисленной за сентябрь-октябрь суммы поставщику коммунальных услуг, ей стало плохо. При этом реальный счет за воду был более чем в 272 раза меньше и составлял 55 евро (около 5,5 тысячи рублей).

Женщину экстренно увезли в больницу, однако она не перенесла ужасающих новостей и не вернулась оттуда. Представитель банка заверил, что тут же вернул деньги на счет пенсионерки и заблокировал выплату второй части платежа сразу после того, как ее брат указал на несоответствие в квитанции и показаниях счетчика. В свою очередь, компания-поставщик коммунальных услуг назвала сложившуюся ситуацию ошибкой, которая произошла на этапе предоставления сведений компанией-посредником — из-за нее показания счетчика другого человека «присвоили» Катерине Джовинаццо. «Мы сразу же начали необходимые проверки и связались с родственниками женщины, подтвердив, что указанная в квитанции сумма в 15 тысяч евро оказалась ошибочной, так как была рассчитана на основе неверной фотографии показаний счетчика», — рассказали в пресс-службе организации, добавив, что пенсионерке немедленно вернули деньги.

В декабре также стало известно, что екатеринбуржцу выставили коммунальный счет на один миллион рублей за квартиру, которая досталась ему в наследство от матери.