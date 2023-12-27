Посол Антонов рассказал о реакции США на освобождение Россией Марьинки

Антонов: в США боятся признать большой успех России при освобождении Марьинки

Американским властям сложно признать большой успех России при освобождении Марьинки в ДНР. Такую точку зрения высказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, реакцией американских власти стали попытки афишировать «украинские фетишные победы».

О переходе Марьинки под контроль российской армии министр обороны Сергей Шойгу объявил 25 декабря. По его словам, это позволит отодвинуть украинские позиции от Донецка и защитить город от обстрелов.

Потерю Марьинки признал и главком ВСУ Валерий Залужный, который добавил, что в скором времени украинской армии придется покинуть еще один пригород Донецка — Авдеевку.