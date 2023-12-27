Мировые цены на рис установили новый рекорд

Bloomberg: цены на рис выросли до нового 15-летнего рекорда в $659 за тонну

Мировые цены на популярный продукт установили новый рекорд за последние 15 лет. Об этом со ссылкой на Ассоциацию экспортеров риса Таиланда сообщает Bloomberg.

Стоимость тайского белого риса выросла до 659 долларов за тонну — самого высокого уровня с октября 2008 года. Зерно подорожало на 38 процентов после того, как крупнейший экспортер, Индия, ограничил поставки, а непогода привела к неурожаям.

Как отмечают в ассоциации, рис является жизненно необходимым продуктом в рационе миллиардов людей в Азии и Африке и его рекордное подорожание может разогнать инфляцию в регионе и привести к удорожанию импорта. Ряд стран уже начал наращивать закупки риса, чтобы запастись зерном, из опасений, что природный феномен Эль-Ниньо приведет к дальнейшему сокращению поставок.

Из-за засухи фермеры Азии столкнулись с серьезными проблемами — под угрозой оказались поставки на мировой рынок риса, пшеницы, пальмового масла и других сельскохозяйственных продуктов. В Commerzbank полагают, что экспорт из важных стран-производителей, вероятно, будет значительно ниже в следующем году. Уже сейчас глобальные запасы ограниченны по историческим меркам, предупреждают эксперты. В свою очередь, ожидаемое сокращение поставок приведет к росту цен на продовольствие по всему миру.

Помимо климатических проблем, на стоимость риса влияет запрет властей Индии вывозить зерно всех сортов, кроме басмати. Эмбарго затронуло около 80 процентов поставок. Параллельно в соседних странах начали сокращать выделенные под рис площади из-за засухи: власти поощряют фермеров экономить воду — сажать меньше урожая или переходить на выращивание культур, которые не требуют обильного полива.