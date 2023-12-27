Робот Илона Маска схватил инженера и вонзил в него клешни

Daily Mail: на заводе Tesla робот схватил инженера и вонзил в него клешни

Промышленный робот схватил сотрудника завода Tesla. После нападения на полу остались кровавые следы, пишет издание Daily Mail.

О случившемся стало известно из отчета о травмах на рабочем месте, полученных сотрудниками Tesla в 2021 году, который компания миллиардера Илона Маска направила в государственные органы. Ранее об этом не сообщалось.

Согласно отчету, пострадал инженер техасского завода Tesla. Он налаживал два выключенных робота, когда неожиданно сработал манипулятор, предназначенный для переноски алюминиевых деталей. Человек оказался прижат механической рукой, а ее клешни вонзились ему в спину и руку.

Инженер остался жив, но на его левой руке осталась открытая рана. В отчете Tesla утверждается, что ему не потребовался больничный для лечения.

В отчете не упоминаются другие происшествия, связанные с промышленными роботами, в которых пострадали сотрудники завода Tesla в Техасе.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее промышленный робот схватил мужчину и раздавил его. Это случилось, когда инженер робототехнической компании осматривал робота на заводе сельскохозяйственного комплекса Donggoseong.