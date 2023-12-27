Россиян предупредили о новогодней активизации телефонных мошенников

Аналитик Каплин призвал россиян остерегаться звонков от мошенников в праздники

В новогодние праздники в России традиционно наблюдается активизация деятельности телефонных мошенников с целью вымогания денежных средств. По этой причине граждан следует сохранять бдительность и не вестись на уловки злоумышленников, заявил руководитель офиса «Проектный» компании «Первый Бит» Владимир Каплин. Его слова приводит «Прайм».

Эксперт предупредил, что в преддверии Нового года и в течение продолжительных праздников в начале января мошенники активно используют популярную схему вымогания денег под видом мобильных операторов. Аферисты предлагают гражданам продлить договор сим-карты и пугают их тем, что в случае отказа от услуги телефон жертвы перестанет работать.

В некоторых случаях, уточнил аналитик, злоумышленники предпочитают менять тактику обмана и представляются банковскими сотрудниками, пытаясь заполучить пароли от личных кабинетов в банковских онлайн-приложениях и от сервиса «Госуслуг». При этом следует помнить, что банкам вовсе не нужны детальные сведения счетов или карт россиян — всю необходимую информацию сотрудники финансовых организаций могут получить во внутренней банковской системе, заключил Каплин.

Ранее о подобной схеме телефонных злоумышленников предупреждали и аналитики ВТБ. По их данным, за последнее время мошенники стали часто звонить россиянам под видом мобильных операторов или банковских сотрудников с целью получить доступ к личным кабинетам клиентов. При этом, как уточнили в ВТБ, подобная схема является относительно новой, что значительно повышает уровень рисков для потенциальных жертв, так как последние еще не успели в должной степени ознакомиться с подобным видом мошеннических уловок.