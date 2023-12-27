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19:21, 27 декабря 2023Ценности

Россиянам назвали пять идеально подходящих перед праздниками бьюти-процедур

Хирург Зимин: перед праздниками россиянки делают блефаропластику и SMAS-лифтинг

Фото: Rabizo Anatolii / Shutterstock / Fotodom

Хирург Дмитрий Зимин назвал россиянкам пять идеально подходящих перед праздниками бьюти-процедур. Соответствующий материал публикует «Вечерняя Москва».

В первую очередь в список вошли блефаропластика и эндоскопические операции. «Обычно делают либо нижнюю треть лица, чтобы избавиться от двойного подбородка, брылей, опущенных уголков глаз, либо лоб и брови (в этом случае можно убрать опущение бровей и морщины на лбу)», — уточнил доктор.

Помимо этого, по словам эксперта, перед праздниками подходящей для женщин манипуляцией станет SMAS-лифтинг. Специалист пояснил, что данная процедура направлена на подтяжку лица без хирургического вмешательства, которая при этом также требует восстановления.

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Среди прочего, хирург посоветовал обратить внимание на лазерную шлифовку лица и нитевой лифтинг. «Многие называют его "процедурой выходного дня", но именно нити многие просят поставить буквально за три дня до Нового года, чтобы встретить праздник в хорошей форме», — подытожил он.

Ранее в декабре врач раскрыла действенный способ в борьбе с морщинами. Так, чтобы предотвратить старение кожи, она посоветовала включить в рацион миндаль.

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      Екатерина Ештокина
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