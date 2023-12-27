Российская фигуристка рассказала о незнании значения слова «пубертат»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что не знала значения слова «пубертат»

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала, что до текущего сезона не знала значения слова «пубертат». Об этом 16-летняя спортсменка написала в своем Telegram-канале.

«До этого сезона я не знала, что значит это слово "пубертат", которое так часто слышала, как обсуждают взрослые фигуристки», — написала Горбачева.

Фигуристка подвела итоги прошедшего чемпионата России, на котором она заняла девятое место. «С этого чемпионата я хочу оставить в памяти только две вещи: квады, которые наконец-то стали получаться легко и стабильно, и огромный жизненный опыт. Остальное хочется забыть», — отметила спортсменка. По словам Горбачевой, старт был самым сложным в ее карьере, и только ее тренеры знают, чего ей стоила подготовка и участие в турнире.

В августе Горбачева ушла из дома тренера Софьи Федченко, с которой проживала. Уточнялось, что в день исчезновения спортсменка поссорилась с тренером. После этого она вышла с катка, оставив там коньки, отправилась в парк и не вернулась домой. Впоследствии фигуристку нашли невредимой.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.