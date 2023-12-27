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14:43, 27 декабря 2023Спорт

Российская фигуристка рассказала о незнании значения слова «пубертат»

Фигуристка Алина Горбачева рассказала, что не знала значения слова «пубертат»
СюжетЧто говорят политики о Горбачеве
Алина Горбачева

Алина Горбачева. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Российская фигуристка Алина Горбачева рассказала, что до текущего сезона не знала значения слова «пубертат». Об этом 16-летняя спортсменка написала в своем Telegram-канале.

«До этого сезона я не знала, что значит это слово "пубертат", которое так часто слышала, как обсуждают взрослые фигуристки», — написала Горбачева.

Фигуристка подвела итоги прошедшего чемпионата России, на котором она заняла девятое место. «С этого чемпионата я хочу оставить в памяти только две вещи: квады, которые наконец-то стали получаться легко и стабильно, и огромный жизненный опыт. Остальное хочется забыть», — отметила спортсменка. По словам Горбачевой, старт был самым сложным в ее карьере, и только ее тренеры знают, чего ей стоила подготовка и участие в турнире.

В августе Горбачева ушла из дома тренера Софьи Федченко, с которой проживала. Уточнялось, что в день исчезновения спортсменка поссорилась с тренером. После этого она вышла с катка, оставив там коньки, отправилась в парк и не вернулась домой. Впоследствии фигуристку нашли невредимой.

Горбачева — чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров.

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      Андрей Стрельцов
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