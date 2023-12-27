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09:29, 27 декабря 2023Спорт

Российских фигуристов пристыдили за участие в шоу накануне соревнований

Сихарулидзе пристыдил фигуристов за участие в шоу накануне важных соревнований

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе оценил участие спортсменов в шоу накануне важных соревнований. Его слова приводит РИА Новости.

Сихарулидзе пристыдил фигуристов, которые перед чемпионатом России-2024 выступали в шоу. Он отметил, что эти спортсмены не смогли показать лучшие прокаты на главном старте сезона.

Сихарулидзе призвал спортсменов и тренеров разумнее составлять графики и не злоупотреблять участием в шоу. «Готовясь к главному старту сезона, фигурист должен концентрироваться на нем», — резюмировал специалист.

Ранее чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева сравнила заработки от участия в соревнованиях и в ледовых шоу. Она рассказала, что получает в шоу не меньше, чем если бы успешно выступала на турнирах.

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