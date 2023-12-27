США призвали отказаться от расширения территории ради защиты океана

Зоолог Стейнер: США нужно отказаться от расширения шельфа ради защиты океана

США нужно отказаться от расширения континентального шельфа в Арктике ради защиты Северного Ледовитого океана. Отменить решение об увеличении территории страны призвал американский зоолог и профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер, его слова передает РИА Новости.

По словам ученого, США буквально ходят по тонкому льду, выдвигая претензии на расширение своего континентального шельфа, поскольку страна не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву. «Вместо того, чтобы присоединяться к этой гонке за ресурсами в Арктике, все страны должны объединиться, чтобы полностью и навсегда защитить Северный Ледовитый океан», — заявил Стейнер.

Зоолог считает текущую ситуацию беспорядком и убежден, что США нужно взять на себя лидирующую роль и потребовать, чтобы все страны отозвали претензии на расширение арктического шельфа. «Я с нетерпением жду того дня, когда Россия вновь присоединится к усилиям международного сообщества по обеспечению полной защиты Северного Ледовитого океана», — подчеркнул Стейнер.

Ранее в Госдепартаменте США рассказали, что увеличили континентальный шельф в Арктике и Беринговом море. По данным Bloomberg, за счет этого США рассчитывает получить доступ к минералам для производства аккумуляторов для электрокаров, а также к месторождению нефти и газа.