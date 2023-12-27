Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Эвертон
Сегодня
23:15 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Айлендерс
Завтра
03:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
04:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:41, 27 декабря 2023Спорт

В ФФККР прокомментировали переход россиянки Самоделкиной в Казахстан

Сихарулидзе: Софья Самоделкина должна сама решить вопрос о переходе в Казахстан

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал переход фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана. Его цитирует РИА Новости.

Сихарулидзе заявил, что Самоделкина должна понять, будет ли бороться с теми, кто проявил себя на чемпионате России, или будет искать легких путей в сборной, где у нее не будет конкурентов. «Еще раз подчеркну, что такое решение [о переходе] может быть принято только на исполкоме ФФККР», — отметил он.

24 октября Самоделкина получила разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) принять участие в чемпионате Казахстана. О желании 16-летней спортсменки сменить спортивное гражданство стало известно в августе.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Абхазия передала России госдачу, где проводил встречи Путин. Почему это привело к протестам?

      Захарян вернулся в Россию

      Раскрыт простой способ избавиться от пауков в доме

      В российском регионе все фельдшеры скорой пригрозили уволиться из-за зарплат

      Машков стал президентом «Золотой Маски»

      Подросток с ножом напал на троих несовершеннолетних в российском общежитии

      Стало известно об ответе Швеции на процесс одобрения членства в НАТО от Турции

      В МИД допустили подготовку Украиной антироссийской провокации

      В Совфеде заявили об организации протестов в Пицунде из-за рубежа

      Премьеры каждый день. Как 2023 год стал рекордным для Пятого канала?

      Реклама
      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости