В ФФККР прокомментировали переход россиянки Самоделкиной в Казахстан

Сихарулидзе: Софья Самоделкина должна сама решить вопрос о переходе в Казахстан

Исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе прокомментировал переход фигуристки Софьи Самоделкиной в сборную Казахстана. Его цитирует РИА Новости.

Сихарулидзе заявил, что Самоделкина должна понять, будет ли бороться с теми, кто проявил себя на чемпионате России, или будет искать легких путей в сборной, где у нее не будет конкурентов. «Еще раз подчеркну, что такое решение [о переходе] может быть принято только на исполкоме ФФККР», — отметил он.

24 октября Самоделкина получила разрешение от Международного союза конькобежцев (ISU) принять участие в чемпионате Казахстана. О желании 16-летней спортсменки сменить спортивное гражданство стало известно в августе.

Самоделкина — вице-чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров. Также на счету фигуристки победы и призовые места на этапах Кубка России.