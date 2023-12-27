В Крыму рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ по Феодосии человека

Один из пострадавших при атаке по Феодосии крымчан остается в больнице

Один из пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Феодосии людей остается в больнице. Об этом сообщили ТАСС в Минздраве Крыма.

Пострадавший продолжает стационарное лечение, напомнили в крымском Минздраве. Пациент находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили там.

ВСУ атаковали Феодосию утром 26 декабря. В атаке были задействованы два бомбардировщика Су-24, они нанесли ракетный удар по порту, в результате чего был поврежден большой десантный корабль «Новочеркасск». Сообщалось о четырех пострадавших, еще одного человека спасти не удалось.

