В МИД России назвали конфликт между армией и властями Украины делом Киева

Лавров: конфликт между армией и властями Украины является внутренним делом Киева

Конфликт между властями и армией Украины является внутренним делом Киева и заботой Запада. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал корреспонденту «Ленты.ру».

«Насчет разборок в Киеве между различными ветвями власти, армейским командованием я никаких комментариев делать не буду. Это внутреннее дело страны, которая утратила свою самостоятельность и управляется извне. Поэтому пусть те, кто ею управляет, заботятся по этому конкретному поводу», — рассказал глава МИД.

О разногласиях между главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским относительно итогов контрнаступления в октябре сообщила газета The Times. Уже в начале ноября о возможном конфликте между ними заявило издание Washington Post.

Ранее политолог Андрей Кошкин заявил, что Западу нужно найти виноватого в провале контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его мнению, в связи с этим конфликт между украинским президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным обретает новый виток.