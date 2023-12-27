В США заявили об отчаянной просьбе Украины о помощи

Newsweek: Залужный выступил с отчаянной просьбой о военной помощи Украине

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный выступил с отчаянной просьбой о военной помощи Украине. Об этом говорится в материале американского издания Newsweek.

«Высокопоставленный украинский чиновник обратился с отчаянной просьбой о помощи Украине, так как Россия набирает обороты в военном конфликте», — отмечается в материале.

Кроме того, как заявили в США, Залужный сказал, что Киеву нужны военные кадры, оружие и боеприпасы. Таким образом он прокомментировал новый закон о мобилизации на Украине.

25 декабря в Верховную Раду Украины внесли законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно ему, инвалиды третьей группы перестанут быть негодными для воинской службы. Залужный, комментируя законодательную инициативу, заявил, что решение о годности нужно принимать, основываясь на решении военно-врачебной комиссии, а не на данных об инвалидности.